Зеленые помидоры — не неликвид!

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Моя бабушка души не чаяла в своем огороде и любила говорить: «Помидоры — это хорошо, а зеленые помидоры — еще лучше». Помнится, на зиму у нас было равное количество консервированных томатов разной спелости. И только много лет спустя я узнала, что приготовить из зеленых помидоров можно не только квашеную или маринованную закуску.

Оказывается, их можно и даже нужно подвергать термической обработке. Результат превзошел все мои ожидания! И не только мои: в мировой культуре зеленые помидоры тоже оставили свой след. Режиссер Джон Эвнет даже снял фильм с названием «Жареные зеленые помидоры» по одноименной книге американской писательницы Фэнни Флэгг. Спешу поделиться этим и другими рецептами.

Жаренные в панировке

4 помидора, 1 яйцо, 50 г пшеничной муки, 50 г кукурузной муки, растительное масло, соль и черный перец по вкусу.

Два вида муки насыпьте в разные миски. Всегда использую именно кукурузную панировку для внешнего слоя — тогда томаты получаются аппетитно румяными и хрустящими. Нарежьте помидоры на кружочки толщиной около 1 см. Обваляйте в пшеничной муке, затем в яйце и только потом в кукурузной. Жарьте в сковороде с раскаленным маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Или

Помидоры среднего размера — 3 шт. , яйцо крупное (слегка взбитое) — 1 шт., пахта или кислое молоко — 1/2 стакана, крахмал кукурузный — 1/2 стакана, соль — 1/2 ч. л., перец черный молотый — 1/2 ч. л., мука — 1/2 стакана и масло растительное.

В миске взбейте яйца с пахтой (или кислым молоком). В тарелке смешайте крахмал, соль, перец и 1/4 стакана муки. Помидоры порежьте кружочками толщиной примерно 0,8 сантиметра. Обваляйте помидоры в оставшейся муке со всех сторон. Затем окуните в пахту (кислое молоко) с яйцами и в конце — в крахмальную смесь. После в большую сковороду налейте растительное масло (примерно 1,5 сантиметра в высоту сковороды). Разогрейте масло на среднем огне до температуры 175 градусов. Опустите кружочки помидоров в разогретое масло и жарьте около 2 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Переложите жареные помидоры на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. При подаче горячие помидоры посыпьте солью по вкусу. Подавайте с томатным соусом или кетчупом.

Фаршированные

4 кг помидоров, 3 пучка сельдерея, петрушка по вкусу, 3 моркови, 1 луковица, 1 острый перец чили, 1 головка чеснока, 1 ч. л. перца горошком, 1 ч. л. семян горчицы, 6 ст. л. соли, 3 л воды.

Мелко нарежьте листья сельдерея, лук (его можно полукольцами), чеснок, острый перец и петрушку. Смешайте с натертой морковью. Полученной смесью нафаршируйте помидоры, в каждом из которых нужно предварительно сделать один глубокий надрез. Теперь приготовьте рассол. Вскипятите воду с солью, горчицей и горошинами перца. Залейте ими помидоры и накройте тарелкой сверху. Оставьте фаршированные помидоры кваситься на 3 дня при комнатной температуре.

Сальса

4 помидора, 0,5 луковицы, 1 острый зеленый перец, 0,5 ч. л. соли, пучок кинзы, 1 ст. л. сока лайма.

Помидоры разрежьте пополам и удалите твердую белую сердцевину. Поместите в чашу блендера вместе с кинзой, перцем, солью, соком лайма и взбейте до однородности. Чтобы лук не был таким едким, его можно предварительно замочить в воде на 20 минут (в измельченном виде).

Икра

1 кг помидоров, 900 г зеленого болгарского перца, 600 г лука, 75 г зелени сельдерея, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. уксуса 9%-го, 1 ст. л. соли, 0,5 ч. л. черного молотого перца, 6 зубчиков чеснока, 0,5 ч. л. красного перца, 3 ст. л. растительного масла.

Овощи нарежьте на куски, удобные для измельчения в мясорубке. Приготовьте овощной фарш, добавьте туда измельченную зелень и специи. Варите смесь 2 часа на малом огне, затем добавьте уксус и варите еще 20 минут. Готовую икру остается только разложить по банкам, закрутить и оставить остывать под полотенцем.

Закуска «Горлодер»

1,5 кг помидоров, корень хрена 150 г, около 50 г свежего укропа, соль 50 г, сахар 30 г, чеснок 130 г, перец острый 30 г.

Пропустите через мясорубку помидоры, чеснок, корень хрена, острый перец и укроп. Добавьте соль и сахар. Все хорошенько перемешайте, чтобы растворился сахар. Дальше стерилизуйте банки и крышки в духовке при 100 С в течение 10 минут. Разложите массу по банкам и закройте крышками. Хранить эту закуску нужно в холодильнике.

Варенье

1 кг помидоров, сахар 1,2 кг, вода 1 стакан, лимонная кислота на кончике ножа.

Помойте помидоры и порежьте дольками, можно вынуть семечки. Проварите 3 минуты в кипятке. Откиньте на дуршлаг. Сварите отдельно сироп из сахара и воды. Залейте помидоры горячим сиропом и оставьте на 3 часа. Затем варите варенье 20-25 минут, снимите с огня и дайте настояться еще 2 часа. Так повторите еще 3 раза, после чего варите варенье из помидоров до готовности. Для ароматизации в конце варки добавьте в варенье лимонную кислоту. Варенье разлейте по стерильным банкам.*