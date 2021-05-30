Зеленые зоны столицы

В начале лета для жителей Вильнюса откроется еще больше зеленых пространств, в которых заканчиваются работы по их обновлению.

В июне можно будет любоваться зелеными зонами Реформатского сквера, прогуляться по новому бульвару Паплауес, провести время на ухоженном правом берегу реки Нерис. В конце июня пригласит к себе Реформатский сад. После того, как при раскопках в этом саду была обнаружена древняя кладка, на месте строительства были проведены архитектурные исследования, были изменены решения, поэтому выполнение работ пришлось отложить. Их возобновили в марте, теперь остались последние штрихи — оборудование детской площадки, укладка части тротуара, выравнивание рельефа, озеленение и оборудование газонов. Реформатский сад, спроектированный предприятием «Vilniaus planas», будет выделяться среди других парков интересными растениями и ландшафтной архитектурой. На территории устроены водосточная система, зона отдыха с беседкой, увитой розами. В саду создана уютная система освещения, циркулирующий фонтан, предусмотрено место для сезонного кафе.

Горожане, обосновавшиеся в южной части города, вскоре смогут прогуляться по бульвару Паплауес — здесь реконструировали улицу Мануфактуру и прилегающее к ней общественное пространство. Отсюда удобно добираться до растущего района Паупис — недавно проложенные пешеходные и велосипедные маршруты с бульвара Паплауес ведут прямо в район Паупис. Бульвар станет венцом Архитектурного парка, находящегося у излучины Вильняле.

Значительно преобразятся зеленые насаждения в квартале многоквартирных домов возле Бельмонтаса. В начале улицы Мануфактуру появится небольшой сквер с детской площадкой. Район будет также хорошо приспособлен для людей с ограниченными физическими возможностями. В июне жители Вильнюса смогут также посидеть в зонах отдыха, расположенных на берегу Нерис, рядом с гребной базой и Музеем энергетики и техники.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt