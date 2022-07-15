«Зеленый свет» реформе здравоохранения

Он отклонил критику оппозиции в связи с якобы уничтожением больниц в регионах. «Мы не уничтожаем больницы, речь идет о реструктуризации системы здравоохранения, в самоуправлениях откажутся от каких-то услуг, которые требуются небольшому числу пациентов, но обеспечат базовый пакет услуг, чтобы людям не надо было далеко ездить для того, чтобы вытащить соринку из глаза», – сказал министр. Реформа будет осуществлена в течение пяти лет. На ее финансирование выделили 710,9 млн евро из ЕС и бюджетов муниципалитетов. В частности, 48 млн евро – для улучшения инфраструктуры, 6 млн евро – на повышение квалификации специалистов, ежегодно по 10 млн евро на финансирование деятельности команд семейных врачей.

За счет дополнительных средств финансирования планируется привлечь в бригады семейных врачей больше специалистов: медицинских сестер, акушерок, санитарок, социальных работников, кинезитерапевтов и других специалистов здравоохранения. Они не только будут оказывать амбулаторные услуги в рамках своей компетенции, но и смогут выполнять административные функции. Это облегчит нагрузку на семейных врачей, передав часть их обязанностей другим членам команды.

Оппозиция критиковала реформу, утверждая, что результата не будет, а семейные врачи превратятся в чиновников, очереди к специалистам увеличатся, услуги станут менее доступными. Соцдемы заявили после голосования, что будут просить президента Гитанаса Науседу наложить вето на поправки. «Правящее большинство бульдозером пропихивает реформу, давит систему здравоохранения – едет по семейным врачам и пациентам. Мы и без того лидируем в ЕС в категории избыточной смертности. Сейчас не время для экспериментов», – сказал соцдем Юлюс Сабатаускас.

Когда система обсуждалась в парламенте, семейные врачи провели несколько протестов. Они опасаются, что станут обычными администраторами, поскольку пациенты сами будут решать, к какому специалисту им идти. Минздрав отклоняет критику.

По словам представителей правящего большинства, создается новая сеть больниц, чтобы они географически стали доступнее пациентам, чтобы люди могли получать многопрофильную и качественную помощь круглосуточно, будет установлен базовый пакет услуг, которые должны предоставлять все медучреждения. Если само учреждение не сможет предоставить какие-то услуги, то оно должно заключить договор с другой частной или муниципальной компанией. Если медучреждение не будет отвечать необходимым критериям, оно сможет войти в состав другого, стать центром здравоохранения в муниципалитете или ничего не менять, т.е. не становиться частью сети. Кроме того, в муниципалитетах появятся центры здоровья, которые будут заботиться о здоровье людей, предоставлять амбулаторную помощь, скорую помощь, дневные услуги и т.д. По данным Минздрава, после реформы улучшится система оплаты, будет меньше случаев избыточной госпитализации пациентов.

Изменения в сфере медицинских услуг

С июля вступили в силу некоторые изменения, которые касаются медицинских услуг. Изменился порядок компенсации на обезболивающие. Компенсация за обезболивающие будет полагаться не только пенсионерам, детям или инвалидам, но и лицам с определенными заболеваниями.

Лекарственные препараты «Ибупрофен», «Диклофенак» и «Трамадол» компенсируются лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы, соединительной ткани и опорно-двигательного аппарата, пациентам с травмами и ожогами и т.п.

Кроме того, с 1 июля вступил в силу обновленный порядок оказания амбулаторных патронажных медицинских услуг на дому. Ожидается, что это позволит быстрее оценивать потребности пациентов и своевременно оказывать им необходимые услуги.

Речь идет о пациентах, которые нуждаются в постоянном уходе и не могут самостоятельно о себе позаботиться. Количество бесплатных патронажных услуг будет зависеть от потребностей пациентов. В сложных случаях они могут предоставляться до пяти раз в неделю.

Вступает в силу также рекомендация предоставлять услуги по уходу не только в будние дни, но и ежедневно, включая выходные и праздничные дни. А со следующего года порядок обслуживания по выходным станет обязательным, а не рекомендательным.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ