«Зеленый вирус» атаковал столицу

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Член совета Вильнюсского самоуправления Раса Башкене возмутилась по поводу проката самокатов в Вильнюсе, который, по ее мнению, превратился в неконтролируемый бизнес.

«Вильнюс атаковал зеленый вирус — самокаты. Они валяются на важнейших площадях и улицах города, их пользователи летают по тротуарам как сумасшедшие, наплевав на разрешенные им шесть километров в час и рискуя свернуть голову себе и прохожим. Хирурги давно трубят об этих ужасных травмах, характерных для любителей самокатов, но, похоже, узду на них еще никто не накинул», — написала в своем посте в Facebook Р.Башкене.

Также она считает прокат самокатов «неуправляемым бизнесом», для которого необходимо установить четкие правила вождения и парковки.

В комментариях к публикации читатели отмечают, что в последнее время жители Литвы стали получать больше травм от езды на электросамокатах, в том числе серьезных переломов.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt