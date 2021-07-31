Земле угрожает большое количество астероидов — ООН

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В 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий в 40 странах мира собрала около 39,5 миллионов записей о наблюдениях астероидов и комет.

Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях дал оценку реальному числу крупных пересекающих орбиту Земли астероидов и комет. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что ученым известны всего лишь около 40% крупных космических объектах, приближающихся к Земле. Но о большей части небесных тел, которые могут потенциально угрожать Земле – нет.

“На момент 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов”, — говорится в статье.

Ранее исследователи пришли к выводу, что примерно каждые 15 миллионов лет на Землю падал такой же астероид, как тот, что «погубил динозавров» и оставил грандиозный кратер Чиксулуб.

Над Норвегией в ночь на воскресенье, 25 июля, наблюдали падение метеорита.