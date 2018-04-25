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Земледельцы, протестующие в Брюсселе, просят помощи Г. Науседы в вопросе выплат

Nuotrauka ŽŪR/ facebook.com

Несколько десятков фермеров из Латвии, Литвы и Эстонии в четверг устраивали акцию протеста в Брюсселе, во время которой требуют от Евросоюза повысить выплаты земледельцам этих стран низкими прямыми выплатами.

У фермеров с национальными флагами, поющих народные песни, остановился президент Гитанас Науседа, прибывший в столицу Бельгии для участия в переговорах лидеров ЕС по будущему многолетнему бюджету.

Президент сказал, что у них есть моральное право выражать претензии потому, что выплаты литовским фермерам сейчас одни из самых низких в Европе. 

«Как в Литве, так и в Европе обещания должны выполняться», – заявил Г. Науседа, спевший вместе с фермерами народную песню «Ant kalno murai».

Сейчас в Литве фермеры получают за один гектар земли выплату 181 евро, а средний показатель в ЕС составляет 266 евро за гектар.

В соответствии с предложением, выплаты в первые годы должны даже уменьшиться, а в конце 2027 года должны увеличиться до 204 евро.

«Надоело быть в хвосте ЕС, хотя мы являемся единой Европой. По показателю прямых выплат мы третьи с конца»,  – заявил BNS фермер из Плунгеского района Витаутас Буйвидас.

«Будем надеяться, что президент постоит за Литву»,  – добавил виц-председатель Сельскохозяйственной палаты. 

Земледельцы в Брюсселе протестуют уже седьмой раз. 

По словам дипломатов, в четверг на саммите ЕС в Брюсселе не будут приниматься окончательные решения по бюджету, переговоры будут перенесены на следующий год. 

Лидеры стран ЕС также обсудят и климатические изменения, и выход Соединенного Королевства из ЕС. 

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