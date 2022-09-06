Землетрясение в Китае: число жертв возросло до 65

Спасатели также работают над спасением более 200 человек, застрявших в Хайлуогоу, популярном туристическом месте, известном своими ледниками, зелеными лесами и высокими вершинами.

В эпицентре землетрясения сильно повреждены электро- и водопроводная инфраструктура, а также телекоммуникации. Более 240 домов разрушены и свыше 13 000 получили повреждения.

Из-за землетрясения в нескольких городах пропал свет, обрушились автомагистрали, повреждены семь гидроэлектростанций.

Отмечается, что землетрясение 5 сентября стало самым сильным в Сычуане с августа 2017 года. Его магнитуда составила 6,8.

Наиболее разрушительное землетрясение в Китае магнитудой 8,0 произошло в 2008 году с центром в Вэньчуане. Тогда погибли почти 70 000 человек.