Землетрясение в Китае: число жертв возросло до 65

Число погибших в результате мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 65 человек. Об этом 6 сентября сообщило агентство Reuters.
По сообщениям китайских государственных СМИ, около 250 человек получили ранения в результате стихийного бедствия.
Спасатели также работают над спасением более 200 человек, застрявших в Хайлуогоу, популярном туристическом месте, известном своими ледниками, зелеными лесами и высокими вершинами.
В эпицентре землетрясения сильно повреждены электро- и водопроводная инфраструктура, а также телекоммуникации. Более 240 домов разрушены и свыше 13 000 получили повреждения.
Из-за землетрясения в нескольких городах пропал свет, обрушились автомагистрали, повреждены семь гидроэлектростанций.
Отмечается, что землетрясение 5 сентября стало самым сильным в Сычуане с августа 2017 года. Его магнитуда составила 6,8.
Наиболее разрушительное землетрясение в Китае магнитудой 8,0 произошло в 2008 году с центром в Вэньчуане. Тогда погибли почти 70 000 человек.korrespondent.net