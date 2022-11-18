Зеркало равнодушия: уезжаем, стареем, вымираем 

История повторилась. Когда в 2020 году, во время моей второй каденции в Сейме, я инициировала возобновление деятельности миграционной комиссии, консерваторы заблокировали эту инициативу, и деятельность комиссии не была одобрена. И два года назад правящие не видели никакой угрозы из-за миграции и демографии. Но прошло еще два года. В 2021 году из Литвы эмигрировали 25,2 тыс., или 9,1 процента постоянного населения страны, что на 2,1 тыс. больше, чем в 2020 году. Несмотря на то что эта тревожная тенденция была очевидна и побуждала искать не только причины, но и средства ее предотвращения, властям это не казалось тревожным сигналом. Мы с тревогой следили за дальнейшим развитием ситуации.

По данным Департамента статистики, до сентября этого года ежемесячно из Литвы эмигрировало больше людей, чем за те же месяцы 2021 года. С начала января по конец августа 2021 года из Литвы эмигрировали 11 133 человека. За тот же период 2022 г. выехали 18 345 человек. В июле этого года из Литвы эмигрировали 2603 человека. Это самый высокий показатель с сентября 2019 года. Неужели такие цифры еще не проблема? Не побуждает искать решений? Социологи и ученые бьют тревогу, но не правящие.

Каунасский технический университет провел масштабное исследование, охватывающее период в 30 лет. Было объяснено, по каким причинам жители нашей страны эмигрируют и почему вновь уезжают те, кто уже вернулся. Мы намеревались ознакомиться с результатами этого исследования и руководствоваться ими в работе миграционной комиссии. Увы.

Эмиграция – не единственная проблема Литвы. Демографическая ситуация в нашей стране также критическая. Статистика населения показывает, что в 2022 г. Литва — вторая страна в мире по скорости исчезновения. По оценкам, к 2050 году в Литве будет проживать всего около 2 миллионов человек. Еще одним важным демографическим изменением является старение населения. Половина населения Литвы старше 44 лет. Последствия «демографического шока» для Литвы, мягко говоря, «печальные» — из-за нехватки рабочей силы придется работать и до 72 лет. Не все доживают до этого возраста. А кто захочет нанять семидесятилетнего? Вопросов так много, но правящим не нужны ответы на них. Ведь это касается не их, а следующего поколения.

Но и это еще не все беды. Рождаемость в Литве самая низкая за 60 лет, а смертность — рекордная. В прошлом году родилось более 24 000 детей, а умерло вдвое больше — почти 48 тысяч. Это на 4 тысячи смертей больше, чем в прошлом году. Абсолютное число рождений в Литве уменьшается с каждым годом. Если в 1990 г. в стране родилось около 57 тыс. человек, то 2021 году новорожденных было почти в три раза меньше — 24 тысячи. В 2021 году по сравнению с 2019 годом совокупный коэффициент рождаемости снизился на 17 процентных пунктов, а с 2020 г. – на 9 процентных пунктов. Последствия этого мы почувствуем менее чем через десятилетие в системе образования, на рынке труда и т.д. На рождаемость влияют различные факторы. Некоторые из них долгосрочные, другие — краткосрочные. И все это требует более детальных исследований и решений.

В прошлой каденции в миграционной комиссии Сейма мы подготовили «Стратегию демографической, миграционной и интеграционной политики на 2018-2030 годы». Осознавая последствия старения населения, мы поставили перед собой конкретные цели, связанные с созданием благоприятной для семьи среды, управлением миграционными потоками и интеграцией пожилых людей в общество. Поскольку в эту каденцию деятельность миграционной комиссии больше не продлили, стратегия так и осталась лишь на бумаге.

Если вопросы сохранения и выживания Литвы с непостижимым равнодушием и без малейших угрызений совести не рассматриваются, то что нас ждет? Сможем ли мы еще что-то изменить или оставим ли это решать нашим детям и внукам?

Гуода Бурокене, парламентарий, фракция Союза крестьян и зеленых Литвы