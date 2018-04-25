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Зернышко к зернышку

Каждый год люди съедают почти 700 млн тонн риса. Длиннозерного и круглозерного. Шлифованного и нет. Привычно белого, красного, черного, «золотого» и дикого. В пловах, кашах, супах, пирогах, десертах и просто так, соло — зернышко к зернышку.

В Индии рис называют пищей богов. В Японии относятся к нему как к живому существу и считают, что он имеет душу. В Китае, чей народ не мыслит себя без риса вовсе, слово «цзаофань», то бишь «завтрак», переводится как «ранний рис», «уфань» («обед») значит «полуденный рис», а «вань фань» («ужин») — «поздний рис».

В России упоминания о рисе встречаются с XVI века. Его в ту пору называли сарацинским пшеном и считали лакомством для избранных — вот, к примеру, рецепт из «Росписи царским кушаньям»: «На блюдо ухи курячьи шафранные, а в нее куря, четыре золотники шафрану, золотник корицы, полгривенки пшена сорочинского». М-м-м… Просто, но с большим вкусом. А потом рис стал доступен не только царям, но и верноподданным. И домашние хозяйки тоже принялись выдумывать блюда, способные не только насытить, но и восхитить. На стол подавалась каша сборная слоеная, сладко дышащая под румяной корочкой безе со свежей малиной. Салат из раков, где нежные раковые шейки возлежали на пряной рисовой подложке с кукурузой и зеленым яблоком. Сладкая каша в тыкве с медом, черносливом и курагой — сытная и ароматная. Суп фруктовый холодный — роскошный подарок в жаркий летний день. Отдельную экзотическую нотку всему этому великолепию придавало то, что «сарацинское пшено» по-прежнему приезжало в Россию из дальних стран.

Рис — кладезь полезных веществ. В нем есть витамины группы В, РР, Е, Н, каротин, железо, кальций, калий, йод, фтор, фосфор и селен — как говорится, кушайте на здоровье. Его рекомендуют в диетическом и детском питании — в рисе нет глютена. Он, чудодейственный, помогает избежать сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний и в должном виде поддерживать фигуру. Его, благодетеля, настоятельно рекомендуют при гастритах и язвах желудка: содержащийся в рисе крахмал обволакивает слизистую оболочку и защищает ее.

Рис, кстати, можно не только кушать, но и пить. Японцы используют его в приготовлении пива бакусю и знаменитой водки саке. Кроме того, рисовая солома идет на веревки, шляпы, циновки и бумагу — из нее делают особо ценные сорта.  Начинайте свой рисовый стих. И да пребудет с вами вдохновение!

Рис с овощами «Осенний ужин»

Рис — 300 г, перец болгарский — 1 шт., кабачки —1 шт., лук-порей — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло оливковое, соль.

Рис тщательно промыть, положить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Отварить рис до полуготовности. Болгарский перец и лук-порей нарезать тонкими кольцами. Кабачки вымыть и построгать тонкими аккуратными ломтиками. Оливковое масло разогреть на сковороде, положить в нее подготовленные перец, лук и кабачки и жарить в течение 5 минут. Чеснок почистить, мелко порезать или пропустить через пресс. Добавить его к овощам, тушить еще 5 минут. В почти готовые овощи добавить отваренный рис, накрыть сковороду крышкой, томить блюдо до полной готовности. Перед подачей добавить соль по вкусу. На стол подавать с бокалом сухого белого вина.

Крокеты из риса и ветчины с сыром

Рис — 1 стакан, ветчина — 110 г, яйца — 2 шт., сыр твердый тертый — 0,5 стакана, сухари панировочные — 0,5 стакана, перец черный молотый — 0,25 ч. л., масло растительное, базилик.

Рис промыть и залить 2-2,5 стакана кипящей воды. Посолить, варить около 25 минут на медленном огне под крышкой до полного впитывания воды. Готовый рис охладить, переложить в миску. Добавить мелко нарезанную ветчину, сыр, одно яйцо, перец и мелко нарезанный базилик (по вкусу). Хорошо перемешать, слепить из рисовой массы небольшие шарики-крокеты. Каждый крокет обмакнуть во взбитом яйце, а затем обвалять в сухарях. Хорошо разогреть растительное масло в глубокой сковороде, обжарить крокеты до золотистой корочки (2-3 минуты).

Суп харчо

Рис — 4 ст. л., баранина — 500 г, лук репчатый — 3 шт., чеснок — 3 зубчика, помидоры — 400 г, соль, перец черный горошком, петрушка, укроп, базилик, кинза, лавровый лист, масло растительное.

Мясо промыть и нарезать кусочками. Выложить в кастрюлю емкостью 2 л, залить водой и поставить на огонь. Бульон варить час-полтора. Лук очистить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Добавить 2 ст. л. бульона, оставить тушиться на медленном огне. Помидоры вымыть, ошпарить кипятком, снять кожицу, нарезать кубиками. Отправить их к луку, накрыть крышкой, тушить 10 минут. Готовую зажарку отправить в бульон, довести до кипения, добавить рис. Через 5 минут выложить в бульон перец, лавровый лист, базилик. За несколько минут до окончания варки положить толченый чеснок, мелко нарезанную зелень петрушки, укропа и кинзы. Готовому супу дать настояться в течение часа.

Рисовая каша с тыквой и орехами

Рис круглозерный — 300 г, молоко — 1,5 л, тыква — 300 г, масло сливочное — 100 г, фундук, орехи грецкие.

Рис отварить до полуготовности. Залить теплым молоком и отставить. Тыкву очистить от кожуры, удалить семена и нарезать кубиками. Налить в сотейник воду, довести до кипения, добавить щепотку соли и нарезанную тыкву. Уменьшить огонь до минимума, сварить тыкву до полуготовности, откинуть на дуршлаг. Положить тыкву в кастрюлю с рисом, варить около 10 минут. Когда рис и тыква разварятся, снять кастрюлю с огня, подержать под крышкой 7-10 минут. Перед подачей в каждую тарелку положить кусочек сливочного масла, добавить очищенные орехи по вкусу.

Узбекский плов

Рис — 900 г, баранина бескостная — 1 кг, морковь — 1 кг, лук репчатый — 5 шт., жир бараний — 150 г, чеснок — 3 головки, барбарис, соль, перец черный молотый, перец красный молотый, зира, шафран.

Рис промыть 2-3 раза, оставить в холодной воде. Жир нарезать, вытопить в казане, обжарить в нем одну мелко нарезанную луковицу. Удалить лук и шкварки. Положить в казан порезанную кусками баранину. Обжарить мясо вместе с нарезанным кольцами луком. Добавить нарезанную соломкой морковь и жарить около 10 минут. Залить кипятком, добавить барбарис, соль и пряности. Тушить на медленном огне под крышкой около 80 минут до полной готовности баранины, при необходимости добавляя воду. Рис выложить на мясо ровным слоем (не перемешивать). Залить кипятком так, чтобы вода покрывала рис на 0,5 см. Сверху положить мытые неочищенные головки чеснока. После полного впитывания воды убавить огонь до минимума. Закрыть казан крышкой, оставить на 30 минут. Готовый плов перемешать, мясо выложить сверху.

Рис с креветками в ананасе

Рис — 1 стакан, креветки крупные — 12 шт., ананас — 1 шт., морковь (небольшая) — 1 шт., перец болгарский красный — 1 шт., изюм — 2 ст. л., орехи кешью обжаренные — 0,5 стакана, чеснок — 4 зубчика, лук-шалот — 30 г, соус соевый — 1 ст. л., соль, перец черный молотый, карри, лук зеленый, кинза, масло растительное.

Рис залить двумя стаканами кипящей воды, посолить и варить под крышкой 20-25 минут до полного впитывания. Ананас разрезать пополам. Из середины вырезать мякоть и порезать на кусочки. Разогреть в глубокой сковороде масло. Обжарить в ней сваренные и очищенные креветки вместе с двумя зубчиками мелко нарезанного чеснока. Лук-шалот, морковь, болгарский перец и оставшийся чеснок почистить, порезать кусочками и обжарить. Добавить рис, изюм и кусочки ананаса. Перемешать, добавить карри, соевый соус, соль и перец. Обжаривать на небольшом огне около 5 минут. Сваренный рис перемешать с подготовленными креветками и орехами кешью, обжаривать еще около 2 минут. Выложить рис с креветками в половинку ананаса.

Рисовый пудинг

Рис — 50 г, апельсины (или лимоны) — 1 шт., молоко — 3 стакана, сливки 10 %-ные — 150 мл, мед — 4 ст. л., корица молотая — 1 ч. л.

Снять цедру с апельсина (или лимона). Промытый рис залить молоком, добавить измельченную цедру и мед. Готовить на медленном огне под крышкой в течение часа, постоянно помешивая. Снять крышку. Не снимая кастрюлю с огня, помешивая, продолжать готовить пудинг еще 10-20 минут, пока рис не станет кашеобразным. Добавить сливки. Постоянно помешивая, готовить еще 5-8 минут. Разложить пудинг по креманкам, украсить дольками апельсина (или лимона). Посыпать корицей.

Ризотто с лисичками

Рис — 350 г, лисички — 350 г, бульон куриный — 2 ст. л., масло сливочное — 180 г, лук репчатый — 1 шт., вино белое сухое — 100 мл, сыр твердый тертый — 100 г, масло оливковое.

Грибы перебрать, почистить и тщательно вымыть. Обжаривать лисички на сухой сковороде 2-3 минуты, слить образовавшуюся жидкость, добавить немного оливкового масла и жарить до готовности. Репчатый лук почистить и мелко нарезать. Растопить в кастрюле 50 г сливочного масла, отправить туда порезанный лук и обжарить на среднем огне до прозрачного состояния. Положить в кастрюлю оставшееся масло, растопить. Добавить рис и снова старательно перемешать, чтобы масло покрывало каждое зернышко. Готовить 2-3 минуты, не забывая время от времени помешивать. Добавить в кастрюлю вино, тушить 1-2 минуты, время от времени перемешивая, пока вино полностью не впитается. Влить в кастрюлю 2 стакана горячего бульона, снова перемешать. Дождаться, пока бульон впитается, и продолжать добавлять его. Когда ризотто будет готово, украсить блюдо аппетитными обжаренными лисичками и посыпать сыром.

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