Ж. Маурицас: санкции ЕС обусловят финансовый крах России

По мнению литовского экономиста Жигимантаса Маурицаса, объявление Евросоюзом в воскресенье новые широкие санкции против России за ее недавнее вторжение в Украину могут привести к финансовому краху этой страны через несколько недель.

«Это беспрецедентные санкции, что бы ни говорила Россия. Она не ожидала такого размера и масштаба санкций. Самая большая проблема России сейчас — неспособность стабилизировать свои финансы, поскольку ЕС заморозил ее внешний резерв, основная часть которого была в евро в виде облигаций Германии и Франции», — сказал BNS Маурицас.

«После объявленных санкций ни один финансовый посредник не осмелится продать и монетизировать облигации и отправить их в Россию, чтобы последняя могла попытаться удержать резкое обесценивание рубля. Так что, если ситуация не изменится, через несколько недель гиперинфляция в России неизбежна», — добавил экономист.

По словам Маурицаса, если верить предположению бывшего командующего эстонской армией, который считает, что один день войны с Украиной стоит России около 20 млрд долларов, то Россия сможет продолжать такую ​​военную кампанию не более месяца, так как общий годовой бюджет России составляет около 600 млрд долларов, а в ее Фонде национального благосостояния накоплено около 180 млрд долларов США.

«Через месяц России придется печатать бесполезные рубли по космическому курсу — например, по 1000 рублей за евро», — сказал экономист.

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