Ж. Маурицас: в речи президента не хватило вдохновляющего видения

«Этот акцент на социальный отрыв и неравенство продолжается, но, возможно, хотелось бы большей действий и видения того, как сократить не только отчуждение внутри страны, но и как мы будем развиваться как Западные государства», – сказал BNS Ж. Маурицас.

«Имея в виду, что президент бывший экономист, я полагаю, что действительно могло бы быть больше экономики, чтобы было больше изменений в Литве, мы много добились(…). Мне лично не хватило такого футуристического, вдохновляющего видения с экономической стороны», – отметил он.

По словам Ж. Маурицаса, в новой речи Г. Науседы можно отметить упоминание повышения не облагаемого налогами минимума (ННМ)

«Возможно, такой новинкой, свежим порывом ветра стало упоминание повышение ННП. Президент выразил достаточно ясную позицию, почему он не согласен с тем, что это избыточная мера, и почему в данный момент это может сократить социальный разрыв», – сказал экономист.

По словам Ж. Маурицаса, глава государства, критиковавший правящих, пытался сохранить баланс, однако он также призвал их сконцентрироваться и подняться на более высокий уровень.

«Действительно чувствовался этот аспект, когда акцентировалось, что ожидания были большими, а реальность пока кажется не очень отличающейся от правительства, которое было до этого», – подчеркнул он.

Во вторник президент Г. Науседа выступил со своим вторым годовым обращением к сейму. Обязанность президента выступать с годовым сообщением предусматривается Конституцией.