Ж. Павилёнис призывает Грузию решать кризис политически

В этом заявлении говорится, что «вторжение в офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии — Единого национального движения с целью ареста его председателя Никанора Мелии показали уязвимость демократии и свободы в Грузии».

Как говорится в документе, «насилие несовместимо со стремлениями правительства Грузии и противоречит соглашению правительства и оппозиции от 8 марта 2020 года, которое поддержали послы Евросоюза и США в Тбилиси».

Глава КИД сейма Литвы ездил в Грузию на прошлой неделе, его высказывания на пресс-конференции вместе с оппозиционными политическими силами вызвали возмущение правящих кругов Грузии.

Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал высказывания Ж. Павилёниса после этой пресс-конференции «неприемлемыми и оскорбительными».

Новостной портал civil.ge писал, что на пресс-конференции Ж. Павилёнис сказал, что арест лидера оппозиции Н. Мелии должен получить международный ответ и вероятные санкции.

Ранее, комментируя BNS свой визит в Грузию, Ж. Павилёнис отмел претензции, утверждая, что его стремление посадить стороны конфликта за стол переговоров не должно обидеть ни одну сторону.

В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Н. Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.

Предупреждения Тбилиси сделали и некоторые союзники Грузии на Западе.