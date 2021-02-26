Ж. Павилёнис во время визита в Грузию нанес урон репутации Литвы — ЛСДП

Ж. Павилёнис говорит, что понимает желание социал-демократов защитить родственную им правящую партию Грузии, однако отмечает, что замечания Тбилиси в связи с ситуацией в стране высказали и представители других западных государств.

«Нельзя ломать демократические принципы, которые являются святыми и общими. Я не считаю, что для западных социалистов приемлемо, когда судебные дела заводятся на оппозиционные партии, когда имеют место манипуляции результатами выборов, и об этом говорят все самые мощные западные столицы, а также все наши соседи по региону», — сказал Ж. Павилёнис BNS.

Глава КИД сейма сказал, что в ближайшее время в пятницу планируется обнародовать совместное заявление комитетов по иностранным делам Сената США, парламентов Германии, Соединенного Королевства, Чехии, Польши и трех стран Балтии о ситуации в Грузии.

«Если для наших социалистов или социал-демократов эти ценности не дороги и они согласны с тем, что можно сажать любые партии в тюрьмы, я не понимаю, какими ценностями они руководствуются. А если их заботит демократия, вопрос, почему они не предпринимают «поход» через свою европейскую семью, европейских социалистов, чтобы поднять вопрос об этих ценностях в Тбилиси», — отметил Ж. Павилёнис.

Глава КИД сейма ездил в Грузию на прошлой неделе, его высказывания на пресс-конференции вместе с оппозиционными политическими силами вызвали возмущение правящих кругов Грузии.

Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал высказывания Ж. Павилёниса после этой пресс-конференции «неприемлемыми и оскорбительными».

Новостной портал civil.ge писал, что на пресс-конференции Ж. Павилёнис сказал, что арест лидера оппозиции Никанора Мелии должен получить международный ответ и вероятные санкции.

Ранее, комментируя BNS свой визит в Грузию, Ж. Павилёнис отмел претензции, утверждая, что его стремление посадить стороны конфликтв за стол переговоров не должно обидеть ни одну из сторон.

Ж. Павилйнис говорил, что поднимает и будет поднимать вопрос политического кризиса в Грузии в международном масштабе, так как сейчас Грущия «не является объектом крупных дискуссий в Брюсселе и Вашингтоне, но мы должны сделать, чтобы это произошло».

«Я не понимаю, почему уважаемого премьера должна обижать слова о диалоге, о том, что политических оппонентов не следует сажать в тюрьму, что нельзя оказывать политическое влияние на правоохрану, это приемлемые правила политической семьи Евросоюза (ЕС) и НАТО», — сказал BNS консерватор.

В Грузии в последнее время усилился политический кризис, возникший после парламентских выборов в прошлом году, когда из-за планов правящих арестовать лидера оппозиции Н. Мелию подал в отставку прежний премьер Георгий Гахария.