Ж. Вайчюнас: эпидемия лишь ускорила инвестиции в энергетику

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Коронакризис лишь ускорил инвестиции Литвы в энергетику, страна не скрывает желания стать центром энергетических инноваций, заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

«Кризис с COVID-19 не оказал негативного влияния на развитие энергетического сектора, напротив, кризис стал катализатором наших инвестиций и возобновляемые ресурсы и эффективность энергопотребления», – заявил министр на инициированной Литвой международной конференции энергетических технологий Energy Tech Summit.

По его словам, Литва планирует инвестировать во все меры, связанные с климатическими изменениями дополнительные 1,5 млрд евро из Европейского фонда оживления и резистентности экономики.

Глава Минэнерго отметил, что начатые в Литве перемены в секторах солнечной и прочей «зеленой» энергетики являются лишь началом.

«Несколько лет назад Литва считалась энергетическим островом, однако сейчас мы последовательно интегрируемся в европейские сети, делаем необходимые шаги в обеспечении необходимой регуляционной прослойки для прочих энергетических инноваций. (…) Литва готова стать центром (англ. hub) энергетических инноваций и технологий “, – сказал министр.

Литва вместе с другими Балтийскими странами синхронизирует свои линии электропередачи с Европой, Литва и Польша также прокладывают совместный газопровод GIPL.

Energy Tech Summit продлится до пятницы. На форуме, перенесенном в виртуальный формат по причине коронакризиса, ожидается более тысячи участников, стартапов, компаний энергосектора со всего мира.