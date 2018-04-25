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Ж.Вайчюнас: интересы Inter RAO в Литве рассчитаны на длительный срок

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Ж.Вайчюнас: интересы Inter RAO в Литве рассчитаны на длительный срок

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

После того, как литовская разведка указала в своем новом отчете, что в 2019 году российский энергетический гигант Inter RAO пытался укрепить позиции в странах Балтии, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что интересы Inter RAO рассчитаны на длительный срок – уже с 2010-2012 годов компания искала пути и способы это делать.

«Сегодня у нас ситуация, когда благодаря оборотным разрешениям на выбросы в окружающую среду имеются все возможности увеличивать экспорт в страны Балтии. Так что у нас есть тот факт, что в 2019 году экспорт электроэнергии из России в страны Балтии увеличился»,  – сказал BNS министр энергетики.

Он напомнил, что у Литвы есть закон, предотвращающий попадание на рынок страны электроэнергии из Беларуси после того,  как заработает Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце.

«Если говорить о перспективе, то, без сомнения, после синхронизации с сетями континентальной Европы не планируется торговля электроэнергией с Россией и Беларусью», – добавил Ж. Вайчюнас.

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Как утверждает разведка, компания Inter RAO заинтересована в сохранении и увеличении объёмов торговли электроэнергией в регионе, поэтому для нее важно, чтобы Балтийские страны не ограничивали торговлю электроэнергией из третьих стран.

Для российской компании «актуально не только сохранить торговлю электроэнергией на рынках, но и влиять на решения по стратегически важному проекту синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями континентальной Европы», говорится в отчете Департамента госбезопасности (ДГБ).

В первом полугодии прошлого года Литва импортировала из России 46% всего импортируемого электричества (на 19% больше, чем год назад), из Беларуси – 13% (на 4% больше), сообщает Государственный совет по регулированию энергетики.

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