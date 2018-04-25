Ж.Вайчюнас: либерализация рынка электроэнергии – долгожданное изменение

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Поскольку сейм разрешил либерализацию рынка поставок электроэнергии, а Литва начинает переход от регулируемой системы к рынку, основанному на конкуренции, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что это долгожданное изменение, которое большинство стран Евросоюза уже реализовало.

«До сих пор рынок поставок электроэнергии был монополистическим, а условия для конкуренции – минимальными. Сейчас создаются условия для возникновения конкуренции, выгодной для потребителей. С приходом большего количества поставщиков электроэнергии потребителям будут предлагаться более качественные услуги и новые возможности», – отметил Ж. Вайчюнас в пресс-релизе.

По его словам, это большие перемены, которые затронут всех потребителей, поэтому с целью слаженного перехода он будет воплощаться в жизнь поэтапно, начиная с крупнейших потребителей и заканчивая самыми малыми.

Либерализация рынка электроэнергии является одним из обязательств Литвы перед Евросоюзом (ЕС). В Эстонии рынок поставок электроэнергии полностью либерализован в 2013 году, в Латвии – в 2015 году, в Швеции – в 1996 году, в Финляндии – в 1997 году.