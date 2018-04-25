Ж.Вайчюнас: Литва еще раз обратится к члену ЕК по энергетике по поводу БелАЭС

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В связи с тем, что Беларусь в ноябре намерена запустить первый реактор Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, Литва еще раз попросит Брюссель обеспечить, чтобы станция не была запущена до реализации рекомендаций стресс-тестов.

«Мы готовим обращение и к Еврокомиссару, ответственной за энергетику члена ЕК Кадри Симсон, чтобы, до энергетического старта БелАЭС, пока не реализованы рекомендации стресс-тестов, обеспечить остановку запуска и чтобы группа, которой участвуют регуляторы, заняла принципиальную позицию», – заявил в четверг в сейме министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По данным министерства, этот вопрос будет поднят 5-6 октября на неформальном заседании Совета министров по энергетике ЕС.

На этой неделе Государственная Инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы заявила, что Беларусь должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут разрешены проблемы безопасности станции.

Ж. Вайчюнас сказал, что вскоре ГИБАЭ направит белорусскому регулятору и требование предоставить информацию о деятельности станции, поскольку «Литва заранее должна знать всю информацию о всех прочих планирующихся этапах».

Ж. Вайчюнас не раз обращал внимание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на безопасность станции, которая строится недалеко от Вильнюса. Он призвал МАГАТЭ повысить роль организации в обеспечении высших стандартов ядерной безопасности.

Балтийские страны готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре.

Литва критикует безопасность проекта БелАЭС и готова бойкотировать электроэнергию с этой станции. Между тем, Беларусь отметает критику.