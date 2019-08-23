Ж. Вайчюнас обсудит с представителем Польши прогресс в синхронизации

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в четверг обсудит с уполномоченным правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским прогресс в проекте синхронизации энергосетей.

«На встрече будет обсуждаться прогресс в деле синхронизации энергосетей Балтийских стран через Польшу и главные задачи на ближайшее будущее, а также вопросы проведения в жизнь морской перемычки между Литвой и Польшей Harmony Link», – прокомментировала BNS советник министра Аурелия Верницкайте.

Она напомнила, что Польша и Литва активно сотрудничают с той целью, чтобы все необходимые для проекта синхронизации работы проходили слаженно и по графику.

Правительство Литвы в начале августа утвердило список необходимых в Литве 14-и проектов инфраструктуры, в отношении четырех из них, включая и Harmony Link, инициированы процедуры планирования.

Ж. Вайчюнас тогда сказал BNS, что до 10 сентября кабмин должен принять план мер по реализации всего проекта синхронизации, то есть, другое постановление, в котором, в соответствии с положениями так называемого закона о синхронизации, будут изложены не только связанные с инфраструктурой действия, но и, например, реализация десинхронизации с кольцом БРЭЛЛ.

Еврокомиссия в марте утвердила финансирование первого этапа: Балтийским странам было выделено 323 млн евро, из них 125 млн евро – Литве.

На втором этапе самых больших капиталовложений потребует именно перемычка Harmony Link, подсчеты показывают, что общие инвестиции в нее составят порядка 850 млн евро. В каждой из стран Балтии также намечается построить по три синхронных компенсатора.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.

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