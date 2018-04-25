Ж. Вайчюнас: помощь ЕК синхронизации – беспрецедентная

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

После того, как Еврокомиссия (ЕК) выделила на второй этап синхронизации энергосетей Балтийских стран с материковой Европой 720 млн евро, из которых Литве предназначено 300 млн евро, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что это беспрецедентная помощь.

По его словам, заявка стран Балтии получила высший балл и поэтому — максимальную интенсивность финансирования (75%).

«Если учитывать последние два года, то уже будет выделено (на синхронизацию – BNS) более одного миллиарда евро. Важно, что финансовая помощь позволит обеспечить проведение в жизнь критически важной инфраструктуры», — сказал на пресс-конференции в пятницу Ж. Вайчюнас.

На эти средства будут проведены в жизнь важнейшие его составляющие — Harmony Link и строительство синхронных компенсаторов.