Ж.Вайчюнас призвал МАГАТЭ ответственно оценивать происходящее на БелАЭС

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Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что наблюдающее за ядерной безопасностью Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно ответственно оценивать форсируемый по политическим мотивам запуск Белорусской АЭС (БелАЭС).

«Ядерная безопасность является высшим приоритетом для МАГАТЭ, поэтому в данном случае оно должно обеспечить, чтобы безопасность БелАЭС не вызывала сомнений, и ответить на вопросы, на которые пока нет ответов. Постоянные и активные действия по обеспечению атомной безопасности — это вопрос ответственности МАГАТЭ перед Литвой и всем регионом», — сообщил Ж.Вайчюнас в пресс-релизе министерства.

В беседе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Ж. Вайчюнас обратил внимание, что 30 июля Беларусь внесла изменения в процесс лицензирования АЭ — уже выдана лицензия, начинается загрузка атомного топлива.

«Это вызывает вопрос, не испытывает ли белорусский регулятор политического давления, ведь в Конвенции по ядерной безопасности ясно сказано, что следует обеспечить независимость регулятора в приеме решений», — заявил министр.

Он также добавил, что Литва до сих пор не получила никакой официальной информации и ответов на вопросы о ядерной безопасности АЭС, обеспечении резервов и по другим актуальным вопросам.

В начале июля министр энергетики обратился в МАГАТЭ по поводу готовности энергетической системы Беларуси к запуску и возможным перебоям при производстве электроэнергии. По словам Ж. Вайчюнаса, Литва до сих пор не получила подтверждения, что Беларусь обеспечена необходимыми резервами, которые нужны для обеспечения стабильности системы при отключении БелАЭС.

«МАГАТЭ должно добиваться, чтобы Беларусь не начинала эксплуатации АЭС, пока не приведет в готовность свою энергетическую систему и не будет создавать угрозы для соседних стран», — указано в пресс-релизе министерства.