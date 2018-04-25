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Ж.Вайчюнас: результат "зеленого" аукциона – победа для государства

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TOP,Новости,Энергетика

Ж.Вайчюнас: результат «зеленого» аукциона – победа для государства

  • Фото lrv.lt

Поскольку на первом аукционе «зеленой» энергетики в Литве победил инвестор, не просящий дотаций государства, выгоду от этого ощутят и потребители в стране, убежден министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

«Это переломный момент в литовской энергетике на возобновляемых энергоресурсах, поскольку в первый раз в ветряные парки инвестируют без помощи государства. Очевидно, что Литве удалось создать особо привлекательный климат для инвестиций в энергетику» – отметил министр в пресс-релизе.

По его словам, для государства это будет означать меньшую зависимость от импорта электроэнергии, создание рабочих мест, повышение доходов, а литовскому потребителю впервые не придется платить за развитие «зеленой» энергетики.

В четверг Государственная служба регулирования энергетики утвердила победителя первого в Литве технологически нейтрального аукциона «зеленой» – компанию зарубежного капитала Windfarm Akmenė One, она намерена построить в Акменском районе парк из 18 ветряных установок общей мощностью 90-101 мегаватт.   На аукционе компания предложила нулевую надбавку, что означает, что будет развивать проект ветряного парка, по сути, будет действовать в рыночных условиях. 

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По сообщению министерства, вероятно, что проект этой компании будет не единственным новым парком ветряных установок, который развивается без помощи государства. Общая мощность разрешений выданных на такие проекты составляет 290 мегаватт. 

Новые электростанции на возобновляемых энергоресурсах, которые могли бы начать работу до 2023 года и генерировать более 1 тераватта-часов электроэнергии удовлетворят до 10% потребности Литвы в электроэнергии. 

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