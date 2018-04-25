Ж.Вайчюнас: результат «зеленого» аукциона – победа для государства

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Поскольку на первом аукционе «зеленой» энергетики в Литве победил инвестор, не просящий дотаций государства, выгоду от этого ощутят и потребители в стране, убежден министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

«Это переломный момент в литовской энергетике на возобновляемых энергоресурсах, поскольку в первый раз в ветряные парки инвестируют без помощи государства. Очевидно, что Литве удалось создать особо привлекательный климат для инвестиций в энергетику» – отметил министр в пресс-релизе.

По его словам, для государства это будет означать меньшую зависимость от импорта электроэнергии, создание рабочих мест, повышение доходов, а литовскому потребителю впервые не придется платить за развитие «зеленой» энергетики.

В четверг Государственная служба регулирования энергетики утвердила победителя первого в Литве технологически нейтрального аукциона «зеленой» – компанию зарубежного капитала Windfarm Akmenė One, она намерена построить в Акменском районе парк из 18 ветряных установок общей мощностью 90-101 мегаватт. На аукционе компания предложила нулевую надбавку, что означает, что будет развивать проект ветряного парка, по сути, будет действовать в рыночных условиях.