Ж.Вайчюнас: самые серьезные вызовы в сельском хозяйстве и транспорте

После того, как правительство Литвы утвердило Национальный план действий в энергетике и по борьбе с изменениями климата на 2021-2030 годы, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что намеченные в плане цели в области обновляющейся энергетики легко достижимы.
Однако самые серьезные вызовы, связанные с изменениями климата, ожидают в сельском хозяйстве и на транспорте.
В плане предусмотрено, что к 2030 году 45% литовской энергетики будет из обновляющихся ресурсов.
«Это довольно легко достижимо, потому что как раз сейчас проходят первые аукционы «зеленой» энергетики», – сказал Ж. Вайчюнас журналистам в понедельник после заседания правительства.
«Мы наблюдаем огромную конкуренцию в сфере развития «зеленой» энергетики – многие хотят развивать обновляющуюся энергетику и практически хотят это делать без поддержки государства. Это хорошая новость», – добавил министр.
В подготовленном кабмином плане намечается, что реализация этих мер потребует около 14 млрд евро инвестиций. Ж. Вайчюнас говорит, что около половины этой суммы должны составить средства Евросоюза (ЕС).
Министр сказал, что самые серьезные вызовы, связанные с климатическими изменениями, предстоят в сельскохозяйственном и транспортном секторах.
«Мы видим два сектора – транспортный и сельскохозяйственный. Это видно и по финансовым цифрам, именно в транспортном секторе нужны довольно большие капиталовложения», – сказал Ж. Вайчюнас.
Как и каждый член ЕС, Литва должны представить Еврокомиссии (ЕК) Национальный план действий в энергетике и по борьбе с изменениями климата, в котором конкретно указано, как государство будет выходить на установленные для него показатели в области климатических изменений.
Если обязательства не будут выполнены, то выкуп оборотных разрешений на выхлопы в атмосферу будут стоить Литве до 300 млн евро за десять лет.
Если все предусмотренные меры будут реализованы, то в транспортном секторе Литвы к 2030 году выбросы вызывающих парниковый эффект газов уменьшатся на 8,1%, в сельском хозяйстве — на 9,1%, в промышленности — на 9,8% и в секторе отходов — на 52,4%.
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