Ж.Вайчюнас: самые серьезные вызовы в сельском хозяйстве и транспорте

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После того, как правительство Литвы утвердило Национальный план действий в энергетике и по борьбе с изменениями климата на 2021-2030 годы, министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что намеченные в плане цели в области обновляющейся энергетики легко достижимы.

Однако самые серьезные вызовы, связанные с изменениями климата, ожидают в сельском хозяйстве и на транспорте.

В плане предусмотрено, что к 2030 году 45% литовской энергетики будет из обновляющихся ресурсов.

«Это довольно легко достижимо, потому что как раз сейчас проходят первые аукционы «зеленой» энергетики», – сказал Ж. Вайчюнас журналистам в понедельник после заседания правительства.