Ж.Вайчюнас: страны Балтии приближаются к решению по БелАЭС

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В ближайшие недели Балтийские страны могут прийти к общей позиции по строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), надеется литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

«Мы вместе ведем переговоры, сидим за общим столом с Латвией и Эстонией для создания плана предотвращения импорта в Балтийские страны электроэнергии, произведенной в Беларуси. (…) Видя атмосферу и конструктивность, одновременно и вовлеченность Еврокомиссии, я верю, что у нас будет действительно очень хороший компромисс», – заявил министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.

На прошлой неделе литовский премьер Саулюс Сквярнялис также заявил, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию с БелАЭС, строящейся в непосредственной близости от Литвы. Премьер-министры стран Балтии в пятницу обсудили в Таллине развитие электроэнергетического рынка Балтийских стран.

BNS напоминает, что латвийское правительство заявило в августе прошлого года, что, как только Литва прекратит торговать электроэнергией с Беларусью (после запуска Островецкой АЭС), Рига переместит её на латвийскую границу. Латвийский оператор системы передачи электроэнергии AST прокомментировал BNS, что хочет обеспечить возможности торговли между странами Балтии и Россией. Между тем, Литва уже предприняла шаги по блокировке импорта с БелАЭС.