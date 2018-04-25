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Ж.Вайчюнас: у Литвы большой потенциал ветряных парков в море

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TOP,Новости,Энергетика

Ж.Вайчюнас: у Литвы большой потенциал ветряных парков в море

Фото lrv.lt

У Литвы большие перспективы ветряных парков в море – в ближайшее десятилетие в территориальных водах страны может быть оборудовано установок по выработке электроэнергии мощностью около 700 мегаватт, утверждает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 

«По существу, можно утверждать, что все 700 мегаватт можно планировать до 2030 года, чтобы они могли быть построены и оборудованы», – сказал BNS министр, который во вторник на конференции Offshore WindEurope 2019 в Копенгагене представил возможности развития проектов ветряных электростанций в море. 

Фото lrv.lt

«Первые аукционы мы были бы готовы провести уже через два года. Мы говорим об огромном потенциале, оцененный потенциал в территориальных водах Литвы около 3,3 гигаватта», – сказал он.

До конца 2020 года правительство должно принять решение о развитии парков ветряных установок в в Балтийском море. По сообщению министерства энергетики, аукционы будут объявлены в 2022-2023 годах.

Министр повторил, что видит возможность синергии между ветряной энергетикой в море и будущей морской перемычкой ЛЭП с Польшей Harmony Link – она облегчит подключение ветряных установок к линиям электропередачи (ЛЭП).

Министр отметил, что, инвестируя, Литва может стать привлекательной по причине возможности развития ветряной энергетики в море за счет достаточно низких затрат. Кроме того, в регионе есть большие планы развития этого вида энергетики. 

Исследование, проведенное по заказу министерства, показало, что на территории Литвы в Балтийском море можно оборудовать ветряные турбины в 3,35 гигаватта, а лучшее место для них – в 30 километрах от Шветойи, у границы с Латвией. 

В территориальных водах Литвы в Балтийском море пока нет ни одного ветряного парка. 

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