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Ж.Вайчюнас: Украина интересуется опытом Литвы в сфере природного газа

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Ж.Вайчюнас: Украина интересуется опытом Литвы в сфере природного газа

Фото lrv.lt

Украина, стремящаяся диверсифицировать источники поставок газа, интересуется реализованными и планирующимися в Литве проектами – Клайпедским терминалом сжиженного природного газа (СПГ), будущим литовско-польским газопроводом (GIPL), заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

«Очевиден их интерес и очень  конкретные поиски путей обеспечения самой конкурентоспособной альтернативы поставок газа», – заявил Ж. Вайчюнас BNS после состоявшейся во вторник встречи с украинскими экспертами в сфере политики и энергетики. 

По его  словам, GIPL откроет новые возможности для сотрудничества  Литвы с Украиной в сфере поставок газа.  

«Несомненно, в данном случае мы говорим о теоретических возможностях, идут консультации, обсуждается, как можно было бы создать определенный газовый центр в Восточной Европе – это обеспечило бы поставки и в Украину. Такая возможность также анализируется, о ней говорят», – сказал министр.

Он утверждает, что решения Литвы по поводу выкупа терминала СПГ, существования долговременного терминала делают Литву интересной для Украины, поскольку «нас также видят как одних из партнеров по импорту сжиженного природного газа».   

Министр утверждает, что на фоне спешки  России с завершением второй линии газопровода в Балтийском море «Северный поток 2», остается открытым вопрос о том, не повлияет ли этот проект на транзит газа через Украину. 

«В смысле безопасности поставок естественно, что газовые хранилища в Европе и в самой Украине готовы, уровень наполненности никогда не был таким высоким. С одной стороны это действительно утешающая новость, что вероятно не стоит ожидать кризисов с поставками газа», – сказал министр. 

В этом году завершается срок договора о транзите газа через Украину с российским монополистом «Газпромом», министр отметил, что это еще один существенный вопрос, что же будет после 1 января, – будет ли продлен транзит и на каких условиях. 

«Если этот транзит будет существенно сокращен, или его не останется, это будет означать одно, что декларированная ранее Россией позиция о том, что газ не пойдет в обход Украины, она просто не будет реализована», – добавил Ж. Вайчюнас.

В понедельник «Газпром» предложил продлить договор на год или подписать новый договор, который бы действовал один год. Однако для продолжения сотрудничества с Украиной  «Газпром» выдвинул ряд условий, среди которых – отказ от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. 

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