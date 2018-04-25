Ж. Вайчюнас: Украина обещает не покупать электроэнергию с БелАЭС

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Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

«Хотя ранее и приходилось слышать разные заявления, теперь весть Украины ясна — ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе Украина не планирует покупать и не будет покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС», — сказал Ж. Вайчюнас, обсудив в среду и этот вопрос с временной министром энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольгой Буславец.

По словам Ж. Вайчюнаса, это подтверждение украинского министра — важный сигнал Евросоюзу (ЕС) и странам Балтии, а также Польше: «Украина солидаризируется с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС».

В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.

Не покупать электроэнергию с БелАЭС в прошлом месяце просил Украину и президент Гитанас Науседа.