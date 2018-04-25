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Спорт

«Жальгирис» начинает новый сезон в Евролиге

Накануне нового сезона «Жальгирис» провел традиционную пресс-конференцию, на которой выступил президент клуба Паулюс Мотеюнас и сразу отметил большой вклад болельщиков в успехи баскетбольной команды и ее благосостояние.

Достаточно вспомнить, как в прошлом сезоне «Жальгирис» побил сезонный рекорд посещаемости домашних матчей в Евролиге. Тогда в среднем на игру литовской команды в «Жальгирис Арене» собиралось 14725 человек, а семь матчей из 15 прошли при полном аншлаге.

В общей сложности «Жальгирис» за прошлый сезон заработал на продаже билетов на матч 4,6 миллиона евро. Это была самая существенная финансовая инъекция из всех доступных источников дохода клуба. В этом сезоне в бюджет от продажи билетов запланированы поступления на уровне минимум 3,6 миллиона евро. При этом продано семь тысяч сезонных абонементов, что на целую тысячу больше, нежели год назад. Также Мотеюнас рассказал об организации в «Жальгирис Арене» новых мест для инвалидов, что привело к корректировке общего количества мест. Отныне каунасская арена на баскетбольных матчах способна вмещать 15 415 зрителей.

Бюджет «Жальгириса» в сезоне-2019/20 увеличится до 11,1 миллиона евро (в прошлом сезоне он составил 10,7 миллиона). Конечно, это не уровень московского ЦСКА с его почти 40 миллионами или «Химок» Римаса Куртинайтиса (32 миллиона евро), но в Каунасе продолжают гнуть свою линию. И главным воплощением философии клуба остается наставник команды Шарунас Ясикявичюс, для которого это будет пятый сезон во главе «Жальгириса».

Цели команды в наступившем сезоне неизменны — победы в национальном чемпионате Betsafe-LKL и в розыгрыше Кубка короля Миндаугаса, а также выход в плей-офф Евролиги УЛЕБ. Кстати, в регулярном турнире Евролиги «Жальгирис» намерен добиться 20 побед. В прошлом сезоне подопечные Ясикявичюса одержали 15 побед в 30 матчах, но в этом сезоне число команд увеличилось, и теперь предстоит провести 34 игры.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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