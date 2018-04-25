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Спорт

«Жальгирис» в Евролиге накрыла полоса неудач

  • Фото из открытых источников

Каунасский «Жальгирис» потерпел в пятницу, 13 декабря, очередное фиаско в Евролиге, проиграв в седьмой раз подряд в этом турнире.

Перед домашним матчем с «Валенсией» расклад был следующий: испанский клуб не одержал в Евролиге в этом сезоне ни одной победы на выезде, тогда как серия поражений литовского чемпиона изрядно затянулась — до шести игр. Мы знаем, что рано или поздно все серии заканчиваются. Так что кто-то должен был в этот раз прервать свои невеселые показатели. Им оказался не «Жальгирис».

В первой четверти у «Жальгириса» на виду был Эдгарас Улановас. Он, Джок Ландейл и Лукас Лекавичюс являлись основными поставщиками очков для хозяев площадки, которым удалось уйти на большой перерыв с минимальным преимуществом (48:47).

А вот дальше, пусть Паулюс Янкунас и хорошо справлялся с мощным форвардом гостей Бояном Дублевичем, у «Валенсии» нашелся другой козырь – центровой Луи Лабери. Он раз за разом поражал цель как с дальней дистанции, так и из-под кольца.

У «Жальгириса» откровенно разладилась игра, и за третью четверть команда Шарунаса Ясикявичюса набрала всего 9 очков. Это позволило «Валенсии» уйти в отрыв (57:64), а в начале заключительной 10-минутки хозяева отставали на13 очков.

Литовская команда попыталась спасти ситуацию, особенно усердствовал Томас Уолкап, ставший в итоге самым результативным игроком команды (15 очков).  «Валенсия» сумела удержать победу и впервые в сезоне выиграть в гостях – 86:82.

В этом поединке у «Жальгириса» в очередной раз не шли трехочковые броски (только 29 процентов попадания против 45 у соперника). Это и сказалось на итоговом и неутешительном для литовской команды результате. Клуб из Каунаса продолжает находиться  на самом дне турнирной таблицы вместе с питерским «Зенитом» (у команд по три победы в 13 играх).

Подготовлено по сообщениям СМИ

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