Жалобы на школьное питание

Член Сейма Литвы и партии Союз крестьян и зеленых Литвы Арвидас Някрошюс заявил, что ему поступил ряд жалоб от жителей Расейняй на бесплатное школьное питание во время карантина. Об этом он написал в Facebook.
Парламентарий привел основные проблемы, среди которых — истечение срока годности продуктов. Родители утверждают, что некоторые фрукты подгнившие, овощи засохшие, а от некоторых отрезаны куски – по всей видимости, так пытаются убрать испортившуюся часть. Замороженные продукты хранятся без маркировки. Состав, производитель, вес и срок годности не указываются. Кроме того, среди продуктов есть товары польских производителей, но перевода этикеток на литовский язык нет.
Некоторые продукты, по мнению родителей, нежелательны в рационе детей. Например, им предлагается мороженое, лимонады и газировка, а также большое количество вредных продуктов, таких, как майонез. Кроме того, родители жалуются на однообразный рацион, недостаток молочных продуктов и на то, что дети не получают норму фруктов или их не дают вообще.
Объемы порций варьируются в зависимости от школы, а состав может не соответствовать заявленному заранее.