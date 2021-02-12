Жалобы на школьное питание

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Член Сейма Литвы и партии Союз крестьян и зеленых Литвы Арвидас Някрошюс заявил, что ему поступил ряд жалоб от жителей Расейняй на бесплатное школьное питание во время карантина. Об этом он написал в Facebook.

Парламентарий привел основные проблемы, среди которых — истечение срока годности продуктов. Родители утверждают, что некоторые фрукты подгнившие, овощи засохшие, а от некоторых отрезаны куски – по всей видимости, так пытаются убрать испортившуюся часть. Замороженные продукты хранятся без маркировки. Состав, производитель, вес и срок годности не указываются. Кроме того, среди продуктов есть товары польских производителей, но перевода этикеток на литовский язык нет.