Жара в столице

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В центре Вильнюса установили мобильную систему водяного тумана, сообщила пресс-служба столичной мэрии. Жители и гости Вильнюса смогут освежиться на Ратушной площади в Старом городе.

Мобильная система тумана подключается к централизованным сетям водоснабжения, безопасна для окружающей среды и человека, поскольку использует чистую питьевую воду.

Сейчас в городе 22 стационарные и мобильные питьевые колонки. Жители могут найти их возле открытых спортивных площадок, в Старом городе и в других оживленных местах столицы. Три колонки установлены в парке Вингис, еще три — на проспекте Гядимино, по две — у Белого и Зеленого мостов.

Информация «ЛК», vilnius.lt