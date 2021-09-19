Это – наш Жаворонок. Он самый крупный среди остальных котят, а раньше был еще и самым большим «шипучкой». Сейчас же Жаворонок – самый ласковый котенок, который любит нежности, а также обожает лежать на животе и громко мурлыкать. В вашем доме это будет настоящий домашний царь и сердцеед. Свою кличку котик получил потому, что раньше он будил всех своими ранними играми и забавами. Теперь он стал поспокойнее и предпочитает сладко спать в такое раннее время. Жаворонок на передержке в Каунасе. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».