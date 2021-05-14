Желая возместить утраченное время, бизнес может повысить цены — экономисты

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Поскольку месячная инфляция в Литве в марте и апреле почти достигла 1%, экономисты предупреждают, что времена низкой инфляции могут быть уже в прошлом. По их мнению, потребительские цены повышает подорожание металлов, сельхозсырья, цен на транспортировку и услуги здравоохранения.

Кроме того, ожидается, что рост инфляции продолжится, поскольку бизнес, особенно в сфере услуг, может повысить цены, желая возместить утраченное время. Все это в длительной перспективе будет повышать и цены на еду.

Главный экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пичкене заявила, что до Литвы дошли мировые тенденции – большие колебания цен на металлы, рост цен на сельскохозяйственное сырье, нехватка полупроводников.

«Международный климат очень инфляционный. Логично, что мы, как очень малая и открытая экономика, находимся под воздействием этого, и рост цен ощущается», – сказала BNS И. Гените-Пичкене.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что инфляция будет расти и дальше, поскольку в статистике апреля еще не отражены изменения карантинных ограничений.

«Искушение поднять цены и компенсировать утраченное время слишком велико, и цены могут особенно подняться в секторе услуг, но это может передаться и другим секторам. Мы можем доиграться с инфляцией до больших показателей, чем прогнозировалось ранее. Это одна из опасностей», – сказал BNS Ж. Маурицас.

По его словам, пока самое большое воздействие на инфляцию оказывало подорожание транспорта, сырья и услуг здравоохранения.

«Но все еще в будущем, поскольку и цены на продукты питания еще держатся достаточно хорошо, еще нет воздействия, но оно должно быть. Возможно, интересные вещи мы заметим летом, временно можно ожидать инфляции и до 5%», – предупредил экономист.

В Литве в апреле по сравнению с мартом наблюдалась месячная инфляция в 0,9%, сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары и услуги росли в стране четвертый месяц подряд.

Потребительские товары и услуги в государствах Балтии наиболее заметно подорожали за год в Литве.

Годовая инфляция (12 месяцев) в апреле по сравнению с мартом заметно возросла во всех трех странах.

По данным национальных статистических служб, годовая инфляция в Литве в апреле была 2,5% (в марте – 1,6%), в Латвии – 1,7% (0,3%, в Эстонии – 1,9% (1,1%).

Месячная инфляция в апреле в Литве и Латвии составляла 0,9%, в Эстонии – 0,4%.