Желающих вступить в брак уменьшилось

В прошлом году в Литве почти на одну пятую сократилось количество желающих вступить в брак, сообщило Министерство юстиции.
По его данным, в связи с применяемыми карантинными ограничениями количество заключаемых браков в прошлом году в Литве сократилось на 18% – был зарегистрирован 16 531 союз, то есть на 2971 брак меньше, чем в 2019 году.
«Тенденцию сокращения браков определило то, что многие люди отложили бракосочетание на более поздний срок, когда не будут применяться ограничения», – говорится в сообщении.
Больше всего пар – 3494 – в прошлом году поженились в августе, когда карантинные ограничения были менее строгими.