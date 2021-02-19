Желающих вступить в брак уменьшилось

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В прошлом году в Литве почти на одну пятую сократилось количество желающих вступить в брак, сообщило Министерство юстиции.

По его данным, в связи с применяемыми карантинными ограничениями количество заключаемых браков в прошлом году в Литве сократилось на 18% – был зарегистрирован 16 531 союз, то есть на 2971 брак меньше, чем в 2019 году.