Железнодорожники будут искать неисправности и с российской Glonass

Государственные Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) покупают самоходный диагностический автомобиль, в технической спецификации которого указано, что он должен быть совместим с российской спутниковой навигационной системой Glonass, сообщает портал delfi.lt.

В то время как эксперты предупреждают о потенциальной угрозе национальной безопасности, компания объясняет, что выбор сделан в целях быстрого и точного определения местоположения неисправности, для чего требуется технология, позволяющая приёмникам получать и вычислять местоположение из двух спутниковых сетей — как GPS, так и Glonass.

Марюс Лауринавичюс, главный аналитик Вильнюсского института политического анализа (VPAI), предупреждает, что любая российская технология, если она используется для сбора данных, может угрожать национальной безопасности.

Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас сообщил, что 17 июля он планирует провести слушания, на которых будет обсуждаться и данная ситуация, и разбор, существует ли вообще план освобождения от технологической зависимости от России в транспортном секторе.

BNS напоминает, что система Glonass уже попадала в поле зрения литовских политиков. КНБО, который расследовал возможное незаконное воздействие на решения государственных учреждений в 2017 г., обратил внимание на тот факт, что при модернизации системы безопасности на локомотивах Lietuvos gelezinkeliai была установлена использующая Glonass система безопасности «КЛУБ-У» производства Ижевского радиозавода, принадлежащего российскому военно-промышленному комплексу.

