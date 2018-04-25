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Железнодорожную станцию в Амстердаме построили за три дня (видео)

Скриншот из видео

В Амстердаме строители смогли за три дня построить новую станцию Amstardam Zuid. Добиться такого результата удалось благодаря неустанной работе днем и ночью.

Все происходящее записали на видео. Весь процесс занял трое суток: сначала строители сняли старый асфальт и убрали железнодорожные пути. За это время под землей появился тоннель. Ночью работы велись с помощью мощных прожекторов.

Решение о строительстве новой станции приняли давно, однако власти города не знали как это реализовать, чтобы не парализовать движение поездов и автомобилей. Поэтому было решено перекрыть дороги на три дня и за это время возвести новую станцию.

belta.by

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