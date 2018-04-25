Железные дороги Украины передадут в управление Deutsche Bahn на 10 лет

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АО «Укрзализныця» (Украинская железная дорога) вскоре будет передана в управлении немецкой компании Deutsche Bahn сроком на 10 лет.

Меморандум о намерениях с немецкой стороной подписало Министерство инфраструктуры Украины. По словам премьер-министра Украины А. Гончарука, в этом документе пока говорится только о стратегическом партнерстве, а договор о концессии «Укрзализныци» планируется подписать с DB в феврале. Речь идёт о передаче железной дороги в управление немецкому оператору ж/д сообщения сроком на 10 лет.

Решение принято для улучшения ситуации на железных дорогах Украины и реализации ее логистического и транзитного потенциала. Ожидается, что немецкие специалисты смогут реформировать механизмы управления «Укрзализныци», активнее развивать пассажирские и грузовые перевозки, тогда как инфраструктура железных дорог Украины останется в собственности государства.