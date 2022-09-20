Женщина впервые возглавила ЕСПЧ

Шиофра О’Лири вступит в должность 1 ноября нынешнего года. Она много лет преподавала право в различных европейских университетах, прежде чем была назначена судьей от Ирландии в ЕСПЧ в 2015 году.

О’Лири заменит на посту исландца Роберто Спано, который начал председательствовать в суде 18 мая 2020 года.

Напомним, с 1 сентября ЕСПЧ возобновил рассмотрение жалоб на Украину, которое было приостановлено в связи с российским вторжением.

А в августе ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников. Однако еще ранее российская сторона вышла из состава участников Европейского суда и уже длительное время не признает его решений.