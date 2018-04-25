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Женщину, запустившую #MeToo, признали виновной в клевете

Фото из открытых источников

Во Франции суд признал Сандру Мюллер, которая начала в стране кампанию против сексуальных домогательств вслед за флешмобом #MeToo, виновной в клевете. Об этом сообщает BBC.

Ранне она обвинила в домогательствах Эрика Бриона, бывшего гендиректора французского телеканала Equidia.

В октябре 2017 года Мюллер написала в соцсетях пост о Брионе и призывом делиться историями о домогательствах на работе. Впоследствии выяснилось, что Брион никогда не работал вместе с Мюллер и, соответственно, не мог домогаться до нее с использованием служебного положения.

По его словам, какое-то время он флиртовал с ней, однако, не добившись взаимности, извинился и больше ей не докучал.

Суд постановил, что Мюллер должна выплатить Бриону 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда, а также потерянных гонораров, так как после ее обвинений у него были проблемы в профессии. Сам Эрик Брион назвал кампанию, запущенную Мюллер, «неудержимой машиной».

Справка

Me Too (или #MeToo) — популярный хештег, мгновенно распространившийся в социальных сетях в октябре 2017 года, подчёркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна. Будучи предложенной (неизвестным) другом или подругой, фраза позднее была популяризована актрисой Алиссой Милано, которая предложила женщинам ставить лайк и делать перепост, чтобы поделиться своим печальным опытом. С тех пор миллионы людей использовали этот хештег для того, чтоб рассказать о своём опыте, в том числе многие знаменитости.

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