Жесткий карантин, а что дальше?

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Подход предыдущего правительства Литвы к пандемии не казался заслуживающим доверия, однако с его уходом глобально ничего не изменилось, заявил бывший врач вильнюсской университетской клинической больницы «Сантарос» Витаутас Касюлявичюс в Facebook.

«Я всегда считал себя сторонником строгого карантина. В 2020 году я принял это как неизбежность, потому что подход правительства к борьбе с пандемией, мягко говоря, не казался заслуживающим доверия», – написал он.

По словам В. Касюлявичюса, теперь, когда он покинул «Сантарос», не является семейным врачом бывшего премьер-министра С. Сквярнялиса и может более свободно говорить о первых людях государства. По его мнению, несмотря на огромное количество служб, которые обязаны постоянно предоставлять максимум достоверной информации и обобщенных рекомендаций по COVID-19, до сих пор не было ни одной, в чьей деятельности и советах он бы усмотрел признаки системности. При этом, как отмечает врач, главе правительства вместе с министрами на основе таких несистематизированных данных предстояло принимать решения.

«С уходом «крестьян» что-то изменилось, но суть системы осталась прежней. После формирования экспертной группы при правительстве аналитический поток остался минимальным. Точнее, его бы вообще не было, если бы не база Palantir (программное обеспечение для сбора и анализа), которая, вероятно, является единственной, предоставляющей действительно аналитическую информацию экспертам и общественности», – отметил В. Касюлявичюс.

По его мнению, карантин был неизбежен весной 2020 года и позже, зимой, но ранее он считал, что апрель станет концом ограничений, однако теперь видит, что недооценил способность штаммов коронавируса «выживать» в жаркую погоду.

Врач отметил, что в какой-то момент ограничения перестают работать, поскольку люди попросту отказываются им следовать. Достаточно взглянуть на Старый город Вильнюса, полный молодежи. По его мнению, «карантинный контракт» с населением закончился и сейчас сложно предложить что-то приемлемое для всех, кроме личной ответственности.

«Если бы каждый житель Литвы перевел с помощью Google-переводчика и запомнил схему передачи вируса от больного к здоровому, это было бы полезнее любых ограничений», – призвал бывший врач клиники «Сантарос».

В. Касюлявичюс также призвал перестать осуждать друг друга и начать говорить о компромиссах. «Я надеюсь, что Литва никогда не станет авторитарной империей, где ограничения могут вводиться на неопределенный срок, а все, кто противостоит этому, наказываются как враги общества», – отметил он. По мнению врача, необходимо найти силы для переговоров и установить четкие сроки выполнения договоренностей.

Напомним, что ранее В. Касюлявичюс уволился из клиники «Сантарос» из-за того, что его жена в декабре вне очереди получила вакцину. В клинике сообщили, что была допущена ошибка из-за «напряженных условий работы». Поскольку стояла задача использовать все дозы вакцины, жена профессора, которая помогала бригаде по вакцинации, была привита вместе с сотрудниками.

Информация «ЛК», литовских СМИ