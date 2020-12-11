Жесткий карантин введут в Украине с 8 по 24 января

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Кабинет министров Украины утвердил официальные даты жесткого карантина: он начнется 8 января и будет действовать до 24 января. Об этом сообщает РБК-Украина.

«До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее с 14 по 30 ноября в Украине действовал локдаун выходного дня, но правительство решило не продлевать его.