Жесткий локдаун в Израиле из-за пандемии коронавируса

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В Израиле с 25 сентября на две недели введут полный карантин, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вечером 23 сентября. Он подчеркнул, что введение жесткого локдауна необходимо для борьбы со второй волной коронавируса, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

«Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости», — заявил премьер во время заседания правительственной комиссии по коронавирусу. Детали полного карантина он пока не представил.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в стране возросло за последние 24 часа на 6667 и достигло 200 041. За сутки умер 31 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов достигло 1316. В настоящий момент в Израиле, население которого составляет около 9 млн человек, лечение проходят 54 322 заразившихся коронавирусом, состояние 634 из них оценивается как тяжелое, 171 больной подключен к аппаратам ИВЛ, сообщает ТАСС.

18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин из-за опасений, что система здравоохранения не справится с растущим числом инфекций. Первый карантин продлился с марта по май. В сентябре в стране вновь стало увеличиваться число инфицированных. После отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 зараженных, 2 июля — около 1 тыс., 5 августа — более 2 тыс., 17 сентября — почти 6 тыс.