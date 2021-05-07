Жесткого срока, когда нужно представить план восстановления экономики, нет — еврокомиссар

В связи с намерениями Литвы чуть позже — в середине мая — представить Брюсселю план восстановления экономики, ответственный за вопросы окружающей среды еврокомиссар говорит, что у Еврокомиссии (ЕК) нет жесткого срока на предмет представления такого плана.

По словам Виргиниюса Синкявичюса, Литва не единственный член Евросоюза (ЕС), который намерен представить свой план в середине мая, а некоторые страны сделают это в конце мая или в начале июня.

«Жесткого срока точно нет. Приоритет комиссии — качественный план, сейчас стран его представили, есть также группа стран, которые идентифицировались, что представят его примерно в середине мая, в их число входит и Литва», — сказала В. Синкявичюс BNS после встречи с премьером и министром финансов.

В. Синкявичюс говорит, что план должен отражать не только новые вызовы и цели — «зеленый» курс или цифровизацию, но и застарелые проблемы.

«Прежде всего должен быть отражен двойной переход — то есть «зеленый» курс и цифровизация. Для этого даже указаны конкретные пропорции — 37% и 20% средств. Без всякого сомнения, следует уделить внимание застарелым проблемам, которые требуют реформ — я говорю об образовании, социальной политике, политике инноваций», — сказал он.

По словам комиссара, после представления планы в течение еще двух месяцев будет оценивать ЕК.