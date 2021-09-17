Жить по средствам

По ее словам, в долг можно финансировать единовременные расходы на обуздание пандемии или миграционного кризиса, однако постоянные расходы, такие, как заработная плата, должны финансироваться из постоянных доходов.

Главной задачей осенней сессии Сейма традиционно является утверждение бюджетов государства, Фонда социального страхования (Sodra) и Фонда обязательного страхования здоровья. Также намечается пересмотр установленных в налоговом законодательстве бессрочных льгот и специальных условий налогообложения, но рабочие группы по пересмотру налогов еще не представили окончательные варианты проектов.

Минфин повысил прогноз роста ВВП Литвы

Литовская экономика, которая в прошлом году из-за коронакризиса сократилась на 0,8%, в этом году должна восстановиться, а внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 4,3%, сообщил BNS. Ожидается, что в 2022 году рост ВВП составит 4%, а в 2023–2024 годах развитие хозяйства ежегодно должно достигать 3,5%, сообщило в пятницу Министерство финансов.

В июне Минфин прогнозировал, что ВВП в этом году вырастет на 4,1%, в 2022 году – на 4,4 %, а в 2023–2024 годах – в среднем на 3,5% в год.

По данным министерства, экономический рост в среднесрочном периоде будет поощряться растущим внутренним потреблением и инвестициями, а также увеличением объемов экспорта.

«Экономика Литвы как в этом, так и в следующем году будет демонстрировать интенсивный рост. Мы видим, что после стабилизации ситуации с пандемией заработали оба двигателя экономики – внутренний спрос и экспорт. С улучшением ожиданий усиливается потребление домашних хозяйств, и значительно растут инвестиции в бизнес, а более благоприятный внешний климат создает предпосылки для активного роста экспорта», – отметила в пресс-релизе министр финансов Гинтаре Скайсте.

Прогнозируется, что потребительские расходы домашних хозяйств в этом году вырастут на 5,4%, а в 2022 году – на 3,8%,потребление сектора власти – соответственно, на 0,3% и на 0,1%, а формирование общего основного капитала (инвестиции) – соответственно, на 13,4% и на 7,5%. Экспорт товаров и услуг должен вырасти на 11,1%, в следующем году – на 6,2%, импорт – соответственно, на 14,2% и на 7,4%.

Среднегодовая инфляция, которая в прошлом году составила 1,1%, в этом году должна вырасти до 3,4%, а в следующем году сократится до 2,5%, в период 2023-2024 гг. она может составлять по 2%.

Ожидается, что уровень безработицы, достигший в прошлом году 8,5%, в этом году снизится до 7,4%, а в следующем – до 6,7%, между тем число занятого населения должно увеличиться на 0,4%, а в 2022 году – на 0,9%. В этом году рост средней заработной платы до уплаты налогов должен составить 9%, а 2022 году – 8%, при этом рост общего фонда зарплат – соответственно, составит 9,5% и 9%.