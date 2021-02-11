Житель Вильнюса выиграл более 13 млн евро в Vikinglotto

В среду житель Вильнюса выиграл в лотерее Vikinglotto более 13 млн евро.
Как сообщили организаторы лотереи, этот выигрыш является крупнейшим почти за 30 лет истории организации лотерей не только в Литве, но и в Латвии и Эстонии.
Удачу принес билет Vikinglotto Plius, приобретенный 10 февраля в магазине Iki на ул. Буйвидишкю в Вильнюсе. На него пришлось 13 млн 82 тыс. 472 евро, что почти в два раза больше, чем прежний рекорд в 7,6 млн евро.
Владельца билета просят связаться с организаторов лотереи — компанией Olifėja и прибыть, чтобы предъявить права на выигрыш. Для этого необходимо предъявить счастливый билет.
В билете Vikinlotto Plius содержится из шести комбинаций цифр, он стоил 4,5 евро. В обычном билете Vikinglotto бывают две комбинации цифр.
Удача жителя Вильнюса также опередила прежний впечатляющий выигрыш эстонца 2020 года. Первого июля многодетный отец из Эстонии выиграл в Vikinglotto 10,8 млн евро.
Лотерея Vikinglotto отличается частыми выигрышами. В 2020-ом году 42 литовца получили призы категории 5+1, предназначенные только для Литвы, общей стоимостью более 768 тыс. евро. В целом литовские игроки получили более 3,22 млн евро выигрышей.
Последний выигрыш жителя Вильнюса улучшил рекорд в Литве, который до сих пор держала лотерея Eurojackpot. Несколько лет назад инженер из Каунаса выиграл в Eurojackpot 7,6 млн евро.