Житель Вильнюса выиграл более 13 млн евро в Vikinglotto

Удачу принес билет Vikinglotto Plius, приобретенный 10 февраля в магазине Iki на ул. Буйвидишкю в Вильнюсе. На него пришлось 13 млн 82 тыс. 472 евро, что почти в два раза больше, чем прежний рекорд в 7,6 млн евро.

Владельца билета просят связаться с организаторов лотереи — компанией Olifėja и прибыть, чтобы предъявить права на выигрыш. Для этого необходимо предъявить счастливый билет.