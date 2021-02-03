Жителей Германии смогут провакцинировать от COVID-19 до конца лета

До конца лета каждый житель Германии сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам консультаций на высоком уровне между федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями, сообщает Deutsche Welle.

Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года в стране с населением в 83 млн человек станут доступны свыше 320 млн доз вакцины: в первом квартале — 18,3 млн доз, во втором — 77,1 млн, в третьем — 126,6 млн, в четвертом — 100,2 млн доз.

Отвечая на критику о том, что в ФРГ темпы прививочной кампании ниже, чем в ряде других стран, Ангела Меркель подчеркнула, что в Европе производственные мощности для выпуска вакцины ограничены, в сравнении, к примеру, с Соединенными Штатами. Кроме того, было решено придерживаться рекомендованного врачами временного промежутка между первой и второй дозами, подчеркнула она. По словам руководителя германского правительства, новый национальный план вакцинации должен обеспечить большую предсказуемость в данном вопросе.

Ангела Меркель также осторожно подошла к вопросу о возможном смягчении локдауна на фоне нынешнего снижения показателей инфицирования. К следующим консультациям федерального правительства и земельных властей, которые, предположительно, состоятся 10 февраля, ожидается большая ясность относительно темпов распространения новых мутаций коронавируса, заявила канцлер ФРГ. На этом основании будут приниматься дальнейшие решения.