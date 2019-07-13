Жителей призывают не использовать бумажную расчётную книжку при расчётах за электричество и газ

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Представители компании “Гиле” призывают своих клиентов не использовать бумажную расчётную книжку при расчётах за электричество и газ.

Вместо этого поставщик услуг предлагает пользоваться альтернативной — электронной оплатой. При расчёте как наличными, так и по Интернету необходимо знать лишь восьмизначный код клиента и показания счётчиков. Взносы без бумажной расчётной книжки принимают все места уплаты взносов, и во всех этих местах выдаётся подтверждающий платёж чек, в котором указаны код клиента, уплаченная сумма, показания счётчика и название услуги.

По словам представителей компании “Гиле”, очень многие думают, что расчётная книжка обязательна при расчётах за электричество и газ, а также, что она является документом, подтверждающим платёж, однако на самом деле она — всего лишь своеобразная записная книжка. Как блокнот. Во время расчётов с таким же успехом можно записывать показания счётчиков просто на листочке бумаги.

Подтверждающий платёж документ — это квитанция, которую выдаёт человек, принимающий платежи. В квитанции указывается не только сумма принятого взноса, но и показания счётчиков.

Литва является одной из последних стран Европы, в которой всё ещё используются бумажные расчётные книжки. Они уже давно не используются в других странах, поскольку являются неэффективными и наносят вред природе.

Подсчитано, что если бы каждый клиент компании “Гиле”, который рассчитывается наличными деньгами, использовал бумажную расчётную книжку, на их производство ежегодно нужно было бы вырубать около 500 деревьев.

Информация «ЛК», «Gile»