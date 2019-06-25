Жителей Вильнюс об отключении воды предупредят по СМС

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Руководство VŠT рекомендует потребителям предоставлять свои контакты компании или обновлять их в своей учетной записи Вильнюсская муниципальная компания Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) внедрила систему, которая позволяет клиентам получать информацию по электронной почте и мобильному телефону, в том числе о плановых отключениях горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

«Мы понимаем, что даже один день без горячей воды может причинить значительный дискомфорт населению, поэтому мы стараемся не только как можно скорее провести необходимую проверку трубопровода, но и как можно раньше проинформировать население», — заявил глава департамента по обслуживанию клиентов VŠT Вильмантас Маркявичюс.

В настоящее время у компании есть около 80 процентов номеров мобильных телефонов и 37 процентов адресов электронной почты клиентов. Руководство VŠT рекомендует потребителям предоставлять свои контакты или обновлять их в своей учетной записи.

В настоящее время компания информирует жителей Вильнюса по смс только о гидравлических испытаниях трубопроводов, однако в дальнейшем предприятие планирует отправлять подобным образом и другие данные.

Клиенты, предоставившие VŠT свои электронные адреса, теперь получают информацию о ремонте трубопровода, поверке счетчиков и некоторые другие важные сведения.

Для того чтобы узнать о плановом отключении горячей воды самостоятельно, необходимо посетить сайт компании и ввести свой адрес в специальную форму поиска.