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Жителей Вильнюса приглашают пожертвовать средства защиты медикам

Фото vilnius.lt

В связи нехваткой средств индивидуальной защиты для медицинского персонала в борьбе с коронавирусом, мэрия Вильнюса призвала жителей пожертвовать медикам: маски, перчатки, защитные очки и другие средства защиты .

«После первых новостей о распространении вируса в Китае, многие жители смогли приобрести средства индивидуальной защиты, которые при соблюдении карантина , вероятно останутся неиспользованными, но являются жизненно важными для медицинского персонала», — говорится в пресс-релизе мэра Ремигиюса Шимашюса.

Сообщается, что медикам подойдет любое неиспользованное, то есть чистое и поэтому безопасное средство индивидуальной защиты. Подходят защитные маски любого типа и респираторы (FFP2, FFP3), хранящиеся в неповрежденной упаковке. Кроме того нужны комбинезоны с капюшонами, защитные очки или щитки, бахилы, одноразовые шапочки, защитные передники, резиновые перчатки.

Жителей просят завернуть свои подарки в герметичные пакеты и оставить в контейнере рядом со зданием мэрии со стороны ул. Львово (напротив бизнес-центра “3 Burės”).

Как оставить подарок безопасно, — соблюсти гигиеничность, указано в инструкции на контейнере.

Информация Вильнюсского самоуправления

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