Жители Амстердама требуют ограничить число туристов

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Портал DutchNews.nl сообщает, что жители Амстердама создали петицию, в которой просят городской совет ограничить число туристов, прибывающих в столицу Нидерландов. Её подписали уже свыше 18 000 человек.

Так, амстердамцы предлагают ввести лимит на число гостей на ближайшие пять лет, запретить открывать новые отели и сдавать в аренду жильё, кроме уже имеющегося, повысить туристический налог.

Если петиция соберет 27 000 подписей, мэрия будет обязана провести референдум по этому вопросу.

Тем временем туристы начинают возвращаться в Нидерланды, в частности, разрешены поездки из большинства стран Европы, кроме Великобритании и Швеции. Гостям следует заранее забронировать жильё и соблюдать правила безопасности.