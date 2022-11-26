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Жители Анталии собирают подписи с требованием запретить аренду и продажу жилья иностранцам

Фото из открытых источников

Жители города Анталия в Турции начали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья на курорте и его аренду иностранцам.

Соответствующая петиция была зарегистрирована сегодня, 23 ноября, за сутки под ней подписались свыше 5 500 человек. В ней отмечается, что сейчас каждое третье проданное в Анталии жильё приобретается иностранцами, по этому показателю курорт уже опережает Стамбул. При этом цены на аренду за два года выросли на рекордные 395%.

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Также местные жители Анталии сообщают, что хозяева жилья постоянно повышают стоимость аренды и выселяют жильцов, предпочитая сдавать его по более высоким ценам иностранцам.

«Сейчас 25% жителей Анталии составляют иностранцы. В городе проживает порядка 200 000 иностранных граждан», — говорится в петиции.

tourister.ru

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