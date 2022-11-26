Жители Анталии собирают подписи с требованием запретить аренду и продажу жилья иностранцам

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Жители города Анталия в Турции начали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья на курорте и его аренду иностранцам.

Соответствующая петиция была зарегистрирована сегодня, 23 ноября, за сутки под ней подписались свыше 5 500 человек. В ней отмечается, что сейчас каждое третье проданное в Анталии жильё приобретается иностранцами, по этому показателю курорт уже опережает Стамбул. При этом цены на аренду за два года выросли на рекордные 395%.